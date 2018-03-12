В Россию пытались вывезти более 50 кг пороха
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Более 50 килограммов охотничьего пороха обнаружили пограничники Черниговского отряда совместно с работниками таможни на государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, передает УНН.
"Во время мероприятий погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Сеньковка" на рейсовый автобус, следовавший на выезд из Украины, сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия и взрывчатки", - говорится в сообщении.
В результате проверки в технической полости пола автобуса было обнаружено 115 заводских упаковок весом почти 53 кг охотничьего пороха. Сейчас взрывчатое вещество изъято.
В СБУ направлено уведомление для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 201 (незаконное перемещение взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, украинец пытался вывезти в Россию монеты XIX века.