До Росії намагалися вивезти понад 50 кг пороху
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Понад 50 кілограмів мисливського пороху виявили прикордонники Чернігівського загону спільно з працівниками митниці на державному кордоні. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, передає УНН.
"Під час заходів прикордонно-митного контролю в пункті пропуску "Сеньківка" на рейсовий автобус, який прямував на виїзд з України, спрацював службовий собака, натренований на пошук зброї та вибухівки", - йдеться у повідомленні.
У результаті перевірки в технічній порожнині підлоги автобуса було виявлено 115 заводських упаковок вагою майже 53 кг мисливського пороху. Наразі вибухову речовину вилучено.
До СБУ направлено повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 (незаконне переміщення вибухових речовин, зброї та боєприпасів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, українець намагався вивезти до Росії монети ХІХ століття.