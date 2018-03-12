До Росії намагалися вивезти понад 50 кг пороху

ukru
11:23 • 18202 перегляди

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

Ексклюзив
10:32 • 75777 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 63648 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 115752 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 125614 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 175230 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 162421 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 206798 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 130614 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134408 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
51 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 91029 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 129345 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 104397 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 133103 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 94523 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 75777 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 115752 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 133103 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 129345 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 206798 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 8916 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 33102 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 35101 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 59817 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 71445 перегляди
Актуальне
До Росії намагалися вивезти понад 50 кг пороху

До Росії намагалися вивезти понад 50 кг пороху

Київ • УНН

 • 11348 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Понад 50 кілограмів мисливського пороху виявили прикордонники Чернігівського загону спільно з працівниками митниці на державному кордоні. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, передає УНН.

"Під час заходів прикордонно-митного контролю в пункті пропуску "Сеньківка" на рейсовий автобус, який прямував на виїзд з України, спрацював службовий собака, натренований на пошук зброї та вибухівки", - йдеться у повідомленні.

У результаті перевірки в технічній порожнині підлоги автобуса було виявлено 115 заводських упаковок вагою майже 53 кг мисливського пороху. Наразі вибухову речовину вилучено.

До СБУ направлено повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201 (незаконне переміщення вибухових речовин, зброї та боєприпасів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, українець намагався вивезти до Росії монети ХІХ століття.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$73.03
Bitcoin
$88,199.10
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,057.66
Ethereum
$2,073.31