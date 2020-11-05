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В Раду внесут еще один законопроект, направленный на разрешение ситуации вокруг КСУ

В Раду внесут еще один законопроект, направленный на разрешение ситуации вокруг КСУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины регистрируют законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины", который внесет изменения в порядок рассмотрения дел Конституционным Судом. Об этом в своем Telegram-канале заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря, передает УНН.

"Регистрируем законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Конституционном Суде Украины" (относительно порядка рассмотрения дел Конституционным Судом Украины)", - отметила депутат.

Добавим, что в законопроекте предлагается процедуру деятельности КСУ определять законом, а не Регламентом КСУ как внутренним актом.

"Параллельно начинаем работу над законопроектом "О конституционном производстве" (название рабочее). Согласно с момента принятия закона и до принятия закона "О конституционном производстве" КСУ не сможет осуществлять производство", - отметила Совгиря.

Также, предлагают увеличить количество голосов судей, необходимых для принятия решений с 10 до 12 Большой палатой, и до 6 в сенате КСУ.

"Поскольку Сенаты КСУ также могут признать закон неконституционным по конституционным жалобам. Понимаем риски, но на данный момент считаем такой способ выхода из кризиса единственно возможным", - подытожила народная избранница.

Совгиря сообщила, что законопроект зарегистрируют сегодня.

Напомним, после решения КСУ о деятельности антикоррупционных органов, Президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".

Позже спикер ВР Разумков предложил более мягкий вариант решения ситуации, зарегистрировав законопроект, которым возвращается электронное декларирование. Этот законопроект должны были рассмотреть по упрощенной процедуре и, по заявлениям Разумкова, нардепы согласились не подавать ему альтернативные. Однако, нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский подал альтернативный законопроект, которым, в частности, уточняется аспект мониторинга имущественного положения судей.

Кроме того, законопроект относительно разрешения ситуации вокруг решения КСУ внесен нардепом-"слугой" Галиной Янченко, которая предлагает забрать 109 млн грн из КСУ и отдать Минобразования.

Также нардепы призвали судей КСУ, которые голосовали за признание неконституционными отдельных антикоррупционных норм, уйти в отставку.

Украинские Национальные Новости

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