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У ВР оголосили список суддів КСУ, яких просять скласти повноваження

Київ • УНН

 • 23004 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Бакумов оголосив список суддів КСУ, від яких вимагають піти у відставку, передає кореспондент УНН.

“Враховуючи рішення Конституційного Суду України № 13р/2020 від 27 жовтня 2020 року та його вплив на частину антикорупційного законодавства, що несе далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної структури України й ставить під сумнів низку зобов’язань України, прагнучи уникнути подібних ситуацій у майбутньому народні депутати України, які підписали цю заяву відзначають важливість роботи Конституційного Суду України, як органу конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції, який виступає одночасно й важелем збалансування системи державної влади й захисником від будь-яких законодавчих спотворень тих фундаментальних норм і принципів, що встановлені основним Законом, закликають Конституційний Суд України вжити всіх необхідних заходів, щодо відновлення дієвості свого функціонування з урахуванням обраного українською державою європейського та євроатлантичного курсів. Закликають суддів Конституційного Суду України, які підтримали рішення Конституційного Суду України № 13р/2020 від 27 жовтня 2020 року, а саме...”, — сказав Бакумов.

Далі він зачитав список суддів:

  • Тупицького Олександра Миколайовича;
  • Городовенка Віктора Валентиновича;
  • Завгородню Ірину Миколаївну;
  • Касмініна Олександра Володимировича:
  • Кривенка Віктора Васильовича;
  • Литвинова Олександра Миколайовича;
  • Мойсика Володимира Романовича;
  • Саса Сергія Володимировича;
  • Сліденка Ігора Дмитровича;
  • Філюка Петра Тодосьовича;
  • Юровську Галину Валентинівну;

Та закликав “скласти з себе повноваження судді Конституційного Суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно”.

Вчора, президент Зеленський особисто закликав голову КСУ Тупицького піти у відставку.

Українські Національні Новини

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