У ВР оголосили список суддів КСУ, яких просять скласти повноваження

“Враховуючи рішення Конституційного Суду України № 13р/2020 від 27 жовтня 2020 року та його вплив на частину антикорупційного законодавства, що несе далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної структури України й ставить під сумнів низку зобов’язань України, прагнучи уникнути подібних ситуацій у майбутньому народні депутати України, які підписали цю заяву відзначають важливість роботи Конституційного Суду України, як органу конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції, який виступає одночасно й важелем збалансування системи державної влади й захисником від будь-яких законодавчих спотворень тих фундаментальних норм і принципів, що встановлені основним Законом, закликають Конституційний Суд України вжити всіх необхідних заходів, щодо відновлення дієвості свого функціонування з урахуванням обраного українською державою європейського та євроатлантичного курсів. Закликають суддів Конституційного Суду України, які підтримали рішення Конституційного Суду України № 13р/2020 від 27 жовтня 2020 року, а саме...”, — сказав Бакумов.

Далі він зачитав список суддів:



Тупицького Олександра Миколайовича;



Городовенка Віктора Валентиновича;



Завгородню Ірину Миколаївну;



Касмініна Олександра Володимировича:



Кривенка Віктора Васильовича;



Литвинова Олександра Миколайовича;



Мойсика Володимира Романовича;



Саса Сергія Володимировича;



Сліденка Ігора Дмитровича;



Філюка Петра Тодосьовича;



Юровську Галину Валентинівну;



Та закликав “скласти з себе повноваження судді Конституційного Суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно”.

Вчора, президент Зеленський особисто закликав голову КСУ Тупицького піти у відставку.