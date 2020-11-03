В ВР объявили список судей КСУ, которых просят сложить полномочия

“Учитывая решение Конституционного Суда Украины № 13р/2020 от 27 октября 2020 года и его влияние на часть антикоррупционного законодательства, что несет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной структуры Украины и ставит под сомнение ряд обязательств Украины, стремясь избежать подобных ситуаций в будущем народные депутаты Украины, подписавшие это заявление отмечают важность работы Конституционного Суда Украины, как органа конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции, который выступает одновременно и рычагом сбалансирования системы государственной власти и защитником от любых законодательных искажений тех фундаментальных норм и принципов, установленных основным Законом призывают Конституционный Суд Украины принять все необходимые меры, по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного украинским государством европейского и евроатлантического курсов. Призывают судей Конституционного Суда Украины, поддержавших решение Конституционного Суда Украины № 13р / 2020 от 27 октября 2020 года, а именно...”, — сказал Бакумов.

Далее он зачитал список судей:



Тупицкого Александра Николаевича;



Городовенко Виктора Валентиновича;



Завгороднюю Ирину Николаевну;



Касминина Александра Владимировича:



Кривенко Виктора Васильевича;



Литвинова Александра Николаевича;



Мойсыка Владимира Романовича;



Саса Сергея Владимировича;



Слиденко Игоря Дмитриевича;



Филюка Петра Тодосьовича;



Юровскую Галину Валентиновну;



И призвал “сложить с себя полномочия судьи Конституционного Суда Украины по собственному желанию или же подать в отставку немедленно”.

Вчера президент Зеленский лично призвал главу КСУ Тупицкого уйти в отставку.