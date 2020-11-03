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В ВР объявили список судей КСУ, которых просят сложить полномочия

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Александр Бакумов объявил список судей КСУ, от которых требуют уйти в отставку, передает корреспондент УНН.

“Учитывая решение Конституционного Суда Украины № 13р/2020 от 27 октября 2020 года и его влияние на часть антикоррупционного законодательства, что несет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной структуры Украины и ставит под сомнение ряд обязательств Украины, стремясь избежать подобных ситуаций в будущем народные депутаты Украины, подписавшие это заявление отмечают важность работы Конституционного Суда Украины, как органа конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции, который выступает одновременно и рычагом сбалансирования системы государственной власти и защитником от любых законодательных искажений тех фундаментальных норм и принципов, установленных основным Законом призывают Конституционный Суд Украины принять все необходимые меры, по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного украинским государством европейского и евроатлантического курсов. Призывают судей Конституционного Суда Украины, поддержавших решение Конституционного Суда Украины № 13р / 2020 от 27 октября 2020 года, а именно...”, — сказал Бакумов.

Далее он зачитал список судей:

  • Тупицкого Александра Николаевича;
  • Городовенко Виктора Валентиновича;
  • Завгороднюю Ирину Николаевну;
  • Касминина Александра Владимировича:
  • Кривенко Виктора Васильевича;
  • Литвинова Александра Николаевича;
  • Мойсыка Владимира Романовича;
  • Саса Сергея Владимировича;
  • Слиденко Игоря Дмитриевича;
  • Филюка Петра Тодосьовича;
  • Юровскую Галину Валентиновну;

И призвал “сложить с себя полномочия судьи Конституционного Суда Украины по собственному желанию или же подать в отставку немедленно”.

Вчера президент Зеленский лично призвал главу КСУ Тупицкого уйти в отставку.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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