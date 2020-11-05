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До Ради внесуть ще один законопроект, спрямований на владнання ситуації довкола КСУ

До Ради внесуть ще один законопроект, спрямований на владнання ситуації довкола КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Верховній Раді України реєструють законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України”, який внесе зміни щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом. Про це у власному Telegram-каналі заявила народний депутат від фракції “Слуга народу” Ольга Совгиря, передає УНН.

“Реєструємо законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України” (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)”, - зазначила депутат.

Додамо, що у законопроекті пропонують процедура діяльності КСУ визначати законом, а не Регламентом КСУ як внутрішнім актом.

“Паралельно розпочинаємо роботу над законопроектом “Про конституційне провадження” (назва робоча). Відповідно з моменту прийняття закону і до прийняття закону “Про конституційне провадження” КСУ не зможе здійснювати провадження”, - відзначила Совгиря.

Також, пропонують збільшити кількість голосів суддів, необхідних для прийняття рішень з 10 до 12 Великою палатою, та до 6 у Сенатах КСУ.

“Оскільки Сенати КСУ також можуть визнати закон неконституційним за конституційними скаргами. Розуміємо ризики, але на даний момент вважаємо такий спосіб виходу із кризи єдино можливим”, - підсумувала народна обраниця.

Совгиря повідомила, що законопроект зареєструють сьогодні.

Нагадаємо, після рішення КСУ щодо діяльності антикорупційних органів, Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".

Пізніше спікер ВР Разумков запропонував м’якший варіант вирішення ситуації, зареєструвавши законопроект, яким повертається електронне декларування. Цей законопроект мали розглянути за спрощеною процедурою і, за заявами Разумкова, нардепи погодилися не подавати до нього альтернативні. Однак, нардеп з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський подав альтернативний законопроект, яким зокрема, уточнюється аспект моніторингу майнового становища суддів.

Крім того, законопроект щодо владнання ситуації довкола рішення КСУ внесений нардепом-"слугою" Галиною Янченко, яка пропонує забрати 109 млн грн з КСУ і віддати Міносвіти.

Також нардепи закликали суддів КСУ, які голосували за визнання неконституційними окремих антикорупційних норм, піти у відставку.

Українські Національні Новини

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