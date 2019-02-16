К ПЦУ перешло более 300 приходов

По данным карты 13 февраля в ПЦУ перешло 4 прихода: в селе Чайковка Харьковской области - Церковь Александра Невского и в Тернопольской области Церковь Святых апостолов Петра и Павла с. Залужье, Церковь Святого Дмитрия с. Шкроботовка, Церковь Святого Николая в с. Подгайцы.



14 февраля в ПЦУ также перешло 4 прихода, среди них: Церковь Святого Архистратига Михаила в селе Михайловке Винницкой области и в Хмельницкой области Церковь Архистратига Божия Михаила с. Галузинцы, Церковь святого Космы и Дамиана с. Гусятин, Церковь святого Кирилла и Мефодия с. Ольховке.



Напомним, 31 января вступил в силу закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ.



УНН ранее сообщал, в ПЦУ прокомментировали предостережение против содействие религиозным общинам.



