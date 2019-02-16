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К ПЦУ перешло более 300 приходов

К ПЦУ перешло более 300 приходов

Киев  •  УНН

 • 26655 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. По состоянию на 16 февраля в Православную церковь Украины (ПЦУ) перешел 301 приходской храм УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН со ссылкой на данные Религиозной информационной службы Украины.

По данным карты 13 февраля в ПЦУ перешло 4 прихода: в селе Чайковка Харьковской области - Церковь Александра Невского и в Тернопольской области Церковь Святых апостолов Петра и Павла с. Залужье, Церковь Святого Дмитрия с. Шкроботовка, Церковь Святого Николая в с. Подгайцы.

14 февраля в ПЦУ также перешло 4 прихода, среди них: Церковь Святого Архистратига Михаила в селе Михайловке Винницкой области и в Хмельницкой области Церковь Архистратига Божия Михаила с. Галузинцы, Церковь святого Космы и Дамиана с. Гусятин, Церковь святого Кирилла и Мефодия с. Ольховке.

Напомним, 31 января вступил в силу закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ.

УНН ранее сообщал, в ПЦУ прокомментировали предостережение против содействие религиозным общинам.

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