К ПЦУ перешло более 300 приходов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. По состоянию на 16 февраля в Православную церковь Украины (ПЦУ) перешел 301 приходской храм УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН со ссылкой на данные Религиозной информационной службы Украины.
По данным карты 13 февраля в ПЦУ перешло 4 прихода: в селе Чайковка Харьковской области - Церковь Александра Невского и в Тернопольской области Церковь Святых апостолов Петра и Павла с. Залужье, Церковь Святого Дмитрия с. Шкроботовка, Церковь Святого Николая в с. Подгайцы.
14 февраля в ПЦУ также перешло 4 прихода, среди них: Церковь Святого Архистратига Михаила в селе Михайловке Винницкой области и в Хмельницкой области Церковь Архистратига Божия Михаила с. Галузинцы, Церковь святого Космы и Дамиана с. Гусятин, Церковь святого Кирилла и Мефодия с. Ольховке.
Напомним, 31 января вступил в силу закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ.
УНН ранее сообщал, в ПЦУ прокомментировали предостережение против содействие религиозным общинам.