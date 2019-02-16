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До ПЦУ перейшло понад 300 парафій

До ПЦУ перейшло понад 300 парафій

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Станом на 16 лютого до Православної церкви України (ПЦУ) перейшов 301 парафіяльний храм УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН з посиланням на дані Релігійної інформаційної служби України.

За даними карти 13 лютого до ПЦУ перейшло 4 парафії: у селі Чайківка Харківської області - Церква Олександра Невського та у Тернопільській області Церква Святих апостолів Петра і Павла с. Залужжя, Церква Святого Дмитрія с. Шкроботівка, Церква Святого Миколая у с. Підгайці.

14 лютого до ПЦУ також перейшло 4 парафії, серед них: Церква Святого Архістратига Михаїла у селі Михайлівці Вінницької області та в Хмельницькій області Церква архистратига Божого Михаїла с. Галузинці, Церква святого мученика Косми і Даміана с. Гусятин, Церква святого Кирила і Мефодія с. Вільхівці.

Нагадаємо, 31 січня набув чинності закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до ПЦУ.

УНН раніше повідомляв, у ПЦУ прокоментували застереження проти сприяння релігійним громадам.

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