В приграничье с Литвой переброшены танки 120-й бригады рб - Беларускі Гаюн

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«Сегодня ночью на ЖД-станцию Гудогай (9 км от границы с Литвой) прибыл эшелон с не менее чем 20-ю единицами техники вс рб. Известно, что среди техники в эшелоне прибыло не менее 10-15 танков Т-72Б/Б3, БТРы, БМП и МТ-ЛБ», - говориться в сообщении.

Сообщается, что есть основания полагать, что в Гудогай был переброшен эшелон с техникой 120-й бригады вс рб (дислоцируется в Уручье, Минск).

«Формирование эшелона происходило в течение всего дня, 5 апреля, на станции Озерище, откуда эшелон отправился и в районе 22 часов того же дня»,- отмечается в сообщение.

Мониторинговая группа отмечает, что также вчера утром мо рб сообщило, что военнослужащие одного из механизированных батальонов 120-й бригады подготовились к совершению марша в назначенный район для выполнения дальнейших задач по предназначению.

мо рб продемонстрировало на фотографиях не менее 15-и БТРов и 3-и МАЗа бригады, которые, как сообщалось, совершают марш по дорогам в сопровождении ГАИ.

«Отметим, что конечный пункт назначения не назывался, а на одном из грузовиков были знаки обозначения опасных грузов при этом цифровое обозначение груза было замазано. Вероятнее всего в грузовике перевозились боеприпасы», - говориться в сообщении.

Дополнение

Учения вооруженных сил россии и республики беларусь продлены как минимум до 10 апреля.