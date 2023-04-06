До прикордоння з Литвою перекинуто танки 120-ї бригади рб - Беларускі Гаюн

ukru
Ексклюзив
15:02 • 55404 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 91775 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 120903 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 266331 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 187445 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 176303 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 281099 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 456115 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346927 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357630 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 189998 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 156131 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 152346 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 110838 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 63693 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 266296 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 281077 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 511808 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 645630 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 669042 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 50993 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 63679 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 152334 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 189984 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 208327 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

До прикордоння з Литвою перекинуто танки 120-ї бригади рб - Беларускі Гаюн

До прикордоння з Литвою перекинуто танки 120-ї бригади рб - Беларускі Гаюн

Київ • УНН

 • 917748 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. До прикордоння з Литвою вночі було перекинуто щонайменше 10 танків 120-ї бригади зс рб. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», передає УНН.

Цитата

«Сьогодні вночі на залізничну станцію Гудогай (9 км від кордону з Литвою) прибув ешелон із щонайменше 20-ма одиницями техніки зс рб. Відомо, що серед техніки в ешелоні прибуло не менше 10-15 танків Т-72Б/Б3, БТРи, БМП і МТ-ЛБ», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що є підстави вважати, що в Гудогай був перекинутий ешелон з технікою 120-ї бригади зс рб (дислокується в Уруччі, Мінськ).

«Формування ешелону відбувалося протягом усього дня, 5 квітня, на станції Озерище, звідки ешелон вирушив і в районі 22-ї години того ж дня», - зазначається в повідомлення.

Моніторингова група зазначає, що також учора вранці мо рб повідомило, що військовослужбовці одного з механізованих батальйонів 120-ї бригади підготувалися до здійснення маршу в призначений район для виконання подальших завдань за призначенням.

мо рб продемонструвало на фотографіях щонайменше 15 БТРів і 3 МАЗи бригади, які, як повідомлялося, здійснюють марш дорогами в супроводі ДАІ.

«Зазначимо, що кінцевий пункт призначення не називали, а на одній із вантажівок були знаки позначення небезпечних вантажів, при цьому цифрове позначення вантажу було замазано. Найімовірніше у вантажівці перевозили боєприпаси», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Навчання збройних сил росії і республіки білорусь продовжено як мінімум до 10 квітня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38