До прикордоння з Литвою перекинуто танки 120-ї бригади рб - Беларускі Гаюн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. До прикордоння з Литвою вночі було перекинуто щонайменше 10 танків 120-ї бригади зс рб. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», передає УНН.
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«Сьогодні вночі на залізничну станцію Гудогай (9 км від кордону з Литвою) прибув ешелон із щонайменше 20-ма одиницями техніки зс рб. Відомо, що серед техніки в ешелоні прибуло не менше 10-15 танків Т-72Б/Б3, БТРи, БМП і МТ-ЛБ», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що є підстави вважати, що в Гудогай був перекинутий ешелон з технікою 120-ї бригади зс рб (дислокується в Уруччі, Мінськ).
«Формування ешелону відбувалося протягом усього дня, 5 квітня, на станції Озерище, звідки ешелон вирушив і в районі 22-ї години того ж дня», - зазначається в повідомлення.
Моніторингова група зазначає, що також учора вранці мо рб повідомило, що військовослужбовці одного з механізованих батальйонів 120-ї бригади підготувалися до здійснення маршу в призначений район для виконання подальших завдань за призначенням.
мо рб продемонструвало на фотографіях щонайменше 15 БТРів і 3 МАЗи бригади, які, як повідомлялося, здійснюють марш дорогами в супроводі ДАІ.
«Зазначимо, що кінцевий пункт призначення не називали, а на одній із вантажівок були знаки позначення небезпечних вантажів, при цьому цифрове позначення вантажу було замазано. Найімовірніше у вантажівці перевозили боєприпаси», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Навчання збройних сил росії і республіки білорусь продовжено як мінімум до 10 квітня.