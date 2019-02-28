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К полной легализации марихуаны в США призвал кандидат в президенты

К полной легализации марихуаны в США призвал кандидат в президенты

Киев  •  УНН

 • 11309 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Влиятельный сенатор-демократ Кори Букер в заявлении в четверг призвал к легализации марихуаны на всей территории США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Давайте легализовать марихуану на федеральном уровне, подтолкнем отдельные штаты к этому же и поможем пострадавшим из-за запрета”, — заявил политик на своей странице в Twitter.

Соответствующие законопроекты представлены в Палату представителей и Сената США.

По результатам недавних опросов, 49-летнего Букера поддерживают около 4% демократических избирателей. Он значительно уступает экс-вице-президенту США Джо Байдену, который имеет поддержку на уровне 37% демократических избирателей. 76-летний Байден еще не объявил о том, что будет участвовать в борьбе за номинацию от Демократической партии.

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Комментируя свою законодательную предложение, политик также обратил особое внимание на то, что криминализация марихуаны и политика “войны против наркотиков войны” превратились войной правительства США против собственных граждан.

“Провальная „Война против наркотиков“ является войной против людей — в результате этой политики уголовно преследуются непропорционально большая доля бедных людей, представителей меньшинств (people of color) и людей с психическими расстройствами”, — отметил политик.

Предложенный законопроект также содержит положения о возможности снятия судимости с лиц, осужденных за преступления, связанные с марихуаной.

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Букер отметил, что самой легализации марихуаны недостаточно и необходимо помочь людям, которые отбыли наказание за употребление наркотика или владение марихуаной, а также — позволить людям, которые заключенные за преступления, связанные с марихуаной, “подать петиции”.

“Преступление, связанное с марихуаной, может обернуться пожизненным заключением — люди не могут найти работу, или получить лицензию на открытие бизнеса, не могут получить социальную помощь и льготное жилье, если в их случае речь шла о серьезном преступлении”, — отметил законодатель.

Как сообщал УНН, культовый американский режиссер запустил в Калифорнии бренд Grower’s Series, который будет выпускать каннабис в винных бутылках.

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