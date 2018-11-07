Режисер Френсіс Форд Коппола випустив власний бренд канабісу

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Культовий американський режисер запустив у Каліфорнії бренд Grower’s Series, який буде випускати канабіс у винних пляшках, при тому все буде легально та відповідати нормам законодавства, інформує УНН з посиланням на видання Esquire.