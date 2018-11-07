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Режисер Френсіс Форд Коппола випустив власний бренд канабісу

Режисер Френсіс Форд Коппола випустив власний бренд канабісу

Київ • УНН

 • 12340 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Культовий американський режисер запустив у Каліфорнії бренд Grower’s Series, який буде випускати канабіс у винних пляшках, при тому все буде легально та відповідати нормам законодавства, інформує УНН з посиланням на видання Esquire.

Цього року на території штату Каліфорнія офіційно дозволили вживання марихуани в розважальних цілях. Відтепер жителі штату старші за 21 рік мають право зберігати до 28 г канабісу або вирощувати вдома до шести кущів коноплі. Підтримати всю цю історію вирішив і легендарний режисер, продюсер та сценарист Френсіс Форд Коппола.

Автор культових “Хрещеного батька” та “Апокаліпсис сьогодні” випустив лімітовану Grower’s Series із трьох сортів марихуани, яку, за його словами, курить сам. Як зазначає Коппола, вино і марихуана — найдавніші дари матері природи. У співпраці з компанією The Herb Somm розроблена унікальна “обгортка”, яка дуже схожа на мініатюрні версії винних пляшок марки Coppola. Всередині клієнти знайдуть рівно три грами добірного канабісу, по одному на кожен сорт. В тому числі це яскрава сатіва, вирощена на фермах Тан Дуба, потужна і медитативна індика, а також особливий гібридний сорт.

Френсіс є шестиразовим лауреатом премії “Оскар”, в тому числі “за видатний продюсерський внесок в розвиток кіновиробництва”. Три золоті статуетки Коппола отримав за сценарії своїх фільмів, одну — в номінації “кращий фільм” і ще одну — за “кращу режисуру”. Крім того, Коппола є дворазовим володарем “Золотої пальмової гілки”, за фільми “Розмова” і “Апокаліпсис сьогодні”.

Нагадуємо, федеральний закон про легалізацію марихуани в рекреаційних цілях вступив в силу 17 жовтня в Канаді. Таким чином, Канада стала першою серед держав Групи семи (G7) і другою у світі країною після Уругваю (легалізував в 2013 році), яка перевела цей легкий наркотик в легальне поле, дозволивши його продаж, зберігання і вирощування.

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