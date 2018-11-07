Режиссер Фрэнсис Форд Коппола выпустил собственный бренд каннабиса

В этом году на территории штата Калифорния официально разрешили употребление марихуаны в развлекательных целях. Отныне жители штата старше 21 года имеют право хранить до 28 г каннабиса или выращивать дома до шести кустов конопли. Поддержать всю эту историю решил и легендарный режиссер, продюсер и сценарист Фрэнсис Форд Коппола.

Автор культовых “Крестного отца” и “Апокалипсис сегодня” выпустил лимитированную Grower’s Series из трех сортов марихуаны, которую, по его словам, курит сам. Как отмечает Коппола, вино и марихуана — древнейшие дары матери природы. В сотрудничестве с компанией The Herb Somm разработана уникальная “обертка”, которая очень похожа на миниатюрные версии винных бутылок марки Coppola. Внутри клиенты найдут ровно три грамма отборного каннабиса, по одному на каждый сорт. В том числе это яркая сатива, выращенная на фермах Тан Дуба, мощная и медитативная индика, а также особый гибридный сорт.

Фрэнсис является шестикратным лауреатом премии “Оскар”, в том числе “за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства”. Три золотые статуэтки Коппола получил за сценарии своих фильмов, одну — в номинации “лучший фильм” и еще одну — за “лучшую режиссуру”. Кроме того, Коппола является двукратным обладателем “Золотой пальмовой ветви”, за фильмы “Разговор” и “Апокалипсис сегодня”.

Напоминаем, федеральный закон о легализации марихуаны в рекреационных целях вступил в силу 17 октября в Канаде. Таким образом, Канада стала первой среди государств Группы семи (G7) и второй в мире страной после Уругвая (легализовал в 2013 году), которая перевела этот легкий наркотик в легальное поле, позволив его продажу, хранение и выращивание.