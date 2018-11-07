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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107811 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115493 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 153690 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147247 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137826 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128866 просмотра

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7 марта, 08:52 • 173264 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

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Режиссер Фрэнсис Форд Коппола выпустил собственный бренд каннабиса

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола выпустил собственный бренд каннабиса

Киев  •  УНН

 • 12339 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Культовый американский режиссер запустил в Калифорнии бренд Grower’s Series, который будет выпускать каннабис в винных бутылках, при том все будет легально и соответствовать нормам законодательства, информирует УНН со ссылкой на издание Esquire.

В этом году на территории штата Калифорния официально разрешили употребление марихуаны в развлекательных целях. Отныне жители штата старше 21 года имеют право хранить до 28 г каннабиса или выращивать дома до шести кустов конопли. Поддержать всю эту историю решил и легендарный режиссер, продюсер и сценарист Фрэнсис Форд Коппола.

Автор культовых “Крестного отца” и “Апокалипсис сегодня” выпустил лимитированную Grower’s Series из трех сортов марихуаны, которую, по его словам, курит сам. Как отмечает Коппола, вино и марихуана — древнейшие дары матери природы. В сотрудничестве с компанией The Herb Somm разработана уникальная “обертка”, которая очень похожа на миниатюрные версии винных бутылок марки Coppola. Внутри клиенты найдут ровно три грамма отборного каннабиса, по одному на каждый сорт. В том числе это яркая сатива, выращенная на фермах Тан Дуба, мощная и медитативная индика, а также особый гибридный сорт.

Фрэнсис является шестикратным лауреатом премии “Оскар”, в том числе “за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства”. Три золотые статуэтки Коппола получил за сценарии своих фильмов, одну — в номинации “лучший фильм” и еще одну — за “лучшую режиссуру”. Кроме того, Коппола является двукратным обладателем “Золотой пальмовой ветви”, за фильмы “Разговор” и “Апокалипсис сегодня”.

Напоминаем, федеральный закон о легализации марихуаны в рекреационных целях вступил в силу 17 октября в Канаде. Таким образом, Канада стала первой среди государств Группы семи (G7) и второй в мире страной после Уругвая (легализовал в 2013 году), которая перевела этот легкий наркотик в легальное поле, позволив его продажу, хранение и выращивание.

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