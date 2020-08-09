К ослаблению карантина не готовы 8 областей и Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. По состоянию на 9 августа не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 8 областей Украины и город Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Волынская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая области и город Киев, а также оккупированные Севастополь и АР Крым - из-за отсутствия данных.
Отметим, что из списка выбыла Черниговская область.
Напомним, за сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Киеве и во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Черновицкой, Одесской областях.