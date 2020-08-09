До послаблення карантину не готові 8 областей та Київ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Волинська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська, Чернівецька області та місто Київ, а також окуповані Севастополь та АР Крим - через відсутність даних.

Зазначимо, що зі списку вибула Чернігівська область.

Нагадаємо, за добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Києві та у Львівській, Івано-Франківській, Харківській, Чернівецькій, Одеській областях.



