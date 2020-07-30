К ослаблению карантина не готовы 12 регионов и Киев - Минздрав

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 9877 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99917 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104866 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131008 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109794 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129982 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101842 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102534 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104371 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
К ослаблению карантина не готовы 12 регионов и Киев - Минздрав

К ослаблению карантина не готовы 12 регионов и Киев - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 16347 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. По состоянию на 30 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 12 регионов Украины и город Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине выявлено уже более 68,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1197.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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