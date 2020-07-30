К ослаблению карантина не готовы 12 регионов и Киев - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. По состоянию на 30 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 12 регионов Украины и город Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине выявлено уже более 68,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1197.