До послаблення карантину не готові 12 регіонів та Київ — МОЗ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні виявлено вже понад 68,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 1197.