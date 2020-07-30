До послаблення карантину не готові 12 регіонів та Київ — МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Станом на 30 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 12 регіонів України та місто Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні виявлено вже понад 68,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 1197.