В полицию поступило сообщение о заминировании одесского суда
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Одесские полицейские проверяют информацию о заминировании Апелляционного суда. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Одесской области.
В 10.00 по спецлинии "102" поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Апелляционного суда заминировали.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники.
Правоохранители начали эвакуацию посетителей и работников суда.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.