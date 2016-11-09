До поліції надійшло повідомлення про замінування одеського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Одеські поліцейські перевіряють інформацію про замінування Апеляційного суду. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.
Об 10.00 на спецлінію “102” надійшло телефонне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Апеляційного суду заміновано.
На місце події направлено слідчо-оперативну групу, кінологів та інспекторів-вибухотехників.
Правоохоронці розпочали евакуацію відвідувачів і робітників суду.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.