К осенним школьным каникулам назначили еще два дополнительных поезда

В общем уже назначено 11 дополнительных поездов.

Так, в период с 27 октября по 7 ноября будут курсировать следующие дополнительные поезда:

1.№ 197/198 Киев - Ковель, отправление туда и обратно 29 октября.

2.№ 270/269 Одесса - Харьков отправлением из Одессы 28 октября, обратно из Харькова

30 октября.

3.№ 207 Киев - Ужгород отправлением из Киева 28 октября и 4 ноября, обратно из Ужгород 30 октября и 6 ноября.

4.№ 275/276 Киев - Хмельницкий, отправится туда и обратно 6 ноября.

5.№ 232/231 Запорожье - Ивано-Франковск отправлением из Запорожья 28 октября и 4 ноября, обратно из Ивано-Франковска 29 октября, 5 ноября.

6.№ 728/727 Киев - Харьков, отправление туда и обратно 27 октября, 1, 2 ноября.

7.№ 191/192 Киев - Львов, туда и обратно отправится 29 октября и 5 ноября.

8.№ 228 Одесса - Львов отправлением из Одессы 28 октября и 4 ноября, обратно - 30 октября и 6 ноября.

9.№ 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, из Киева 28 октября и в обратном направлении 30 октября.

10.№ 235 Харьков - Ужгород отправлением из Харькова 28 октября, 1, 4 ноября и в обратном направлении 30 октября, 2, 6 ноября.

11.№ 209/210 Киев - Николаев, из Киева 28 октября, 7 ноября и обратно 27 октября, 6 ноября.