К осенним школьным каникулам назначили еще два дополнительных поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В связи с повышением спроса пассажиров на перевозки во время осенних школьных каникул "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда из Киева в Ковеляь и из Одессы в Харьков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
В общем уже назначено 11 дополнительных поездов.
Так, в период с 27 октября по 7 ноября будут курсировать следующие дополнительные поезда:
1.№ 197/198 Киев - Ковель, отправление туда и обратно 29 октября.
2.№ 270/269 Одесса - Харьков отправлением из Одессы 28 октября, обратно из Харькова
30 октября.
3.№ 207 Киев - Ужгород отправлением из Киева 28 октября и 4 ноября, обратно из Ужгород 30 октября и 6 ноября.
4.№ 275/276 Киев - Хмельницкий, отправится туда и обратно 6 ноября.
5.№ 232/231 Запорожье - Ивано-Франковск отправлением из Запорожья 28 октября и 4 ноября, обратно из Ивано-Франковска 29 октября, 5 ноября.
6.№ 728/727 Киев - Харьков, отправление туда и обратно 27 октября, 1, 2 ноября.
7.№ 191/192 Киев - Львов, туда и обратно отправится 29 октября и 5 ноября.
8.№ 228 Одесса - Львов отправлением из Одессы 28 октября и 4 ноября, обратно - 30 октября и 6 ноября.
9.№ 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, из Киева 28 октября и в обратном направлении 30 октября.
10.№ 235 Харьков - Ужгород отправлением из Харькова 28 октября, 1, 4 ноября и в обратном направлении 30 октября, 2, 6 ноября.
11.№ 209/210 Киев - Николаев, из Киева 28 октября, 7 ноября и обратно 27 октября, 6 ноября.