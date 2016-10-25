До осінніх шкільних канікул призначили ще два додаткові поїзди
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У зв’язку із підвищенням попиту пасажирів на перевезення під час осінніх шкільних канікул “Укрзалізниця” призначила ще два додаткові поїзди з Києва до Ковеля та з Одеси до Харкова. Про це УНН повідомили в прес-службі Укрзалізниці.
Загалом вже призначено 11 додаткових поїздів.
Так, у період з 27 жовтня по 7 листопада курсуватимуть такі додаткові поїзди:
1.№ 197/198 Київ — Ковель, відправлення туди та зворотно 29 жовтня.
2.№ 270/269 Одеса — Харків, відправлення з Одеси 28 жовтня, зворотно з Харкова
30 жовтня.
3.№ 207 Київ — Ужгород, відправлення з Києва 28 жовтня та 4 листопада, зворотно з Ужгорода 30 жовтня та 6 листопада.
4.№ 275/276 Київ — Хмельницький, вирушить туди та зворотно 6 листопада.
5.№ 232/231 Запоріжжя — Івано-Франківськ, відправлення з Запоріжжя 28 жовтня та 4 листопада, зворотно з Івано-Франківська 29 жовтня, 5 листопада.
6.№ 728/727 Київ — Харків, відправлення туди та зворотно 27 жовтня, 1, 2 листопада.
7.№ 191/192 Київ — Львів, туди та зворотно вирушить 29 жовтня та 5 листопада.
8.№ 228 Одеса — Львів, відправлення з Одеси 28 жовтня та 4 листопада, зворотно — 30 жовтня та 6 листопада.
9.№ 249/250 Київ — Івано-Франківськ — Чернівці, з Києва 28 жовтня та у зворотному напрямку 30 жовтня.
10.№ 235 Харків — Ужгород, відправлення з Харкова 28 жовтня, 1, 4 листопада й у зворотному напрямку 30 жовтня, 2, 6 листопада.
11.№ 209/210 Київ — Миколаїв, з Києва 28 жовтня, 7 листопада та зворотно 27 жовтня, 6 листопада.