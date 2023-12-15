До миллиона баррелей в сутки: россия резко увеличила экспорт дизельного топлива
Киев • УНН
Россия увеличила экспорт дизельного топлива до 1 млн баррелей в сутки, а Турция и Бразилия стали ведущими импортерами, что стало самым высоким показателем экспорта морского дизельного топлива с августа 2023 года.
С начала декабря 2023 года россия резко увеличила уровень экспорта дизельного топлива. Сейчас уже достиг до 1 миллиона баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на российские СМИ, передает УНН.
Детали
Все это благодаря почти полной отмене санкций, которые были введены ранее. Сейчас Турция, которая больше всего пострадала от санкций активно восстанавливает прежний уровень экспорта.
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На втором месте покупателей закрепилась Бразилия, которая уже третий месяц подряд наращивает импорт из рф.
Российские СМИ отмечают, что сейчас показатели морского экспорта дизельного топлива самые высокие с августа 2023 года.
Дополнение
Некогда крупнейший импортер российского дизельного топлива Турция, которая больше всего пострадала от запрета на экспорт, в декабре увеличила поставки российского дизельного топлива до 319 тыс.
Второй по величине импортер, Бразилия, третий месяц подряд наращивает закупки, которые в декабре почти достигли 274 тыс б/с и до конца месяца могут побить очередной рекорд.
Кроме того, в РФ выросли поставки дизельного топлива в Алжир.
Напомним
Согласно данным Politico, попытка Запада ограничить нефтяные доходы рф потолком цен после того, как москва начала войну с украиной, по сути провалилась спустя год с момента ее согласования.
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До миллиона баррелей в сутки: россия резко увеличила экспорт дизельного топлива
Россия увеличила экспорт дизельного топлива до 1 млн баррелей в сутки, а Турция и Бразилия стали ведущими импортерами, что стало самым высоким показателем экспорта морского дизельного топлива с августа 2023 года.
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