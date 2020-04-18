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К ликвидации пожара в Житомирской области подключили "Укрзализныцю"

К ликвидации пожара в Житомирской области подключили "Укрзализныцю"

Киев  •  УНН

 • 16070 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. "Укрзализныця" присоединилась к ликвидации пожара в Житомирской области с целью защиты железнодорожного полотна и грузов от огня. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"В стороне вызовов инфраструктура никогда не стоит. Работники пожарной охраны Укрзализныци присоединились к ликвидации масштабного пожара в Житомирской области", - отмечает он.

По словам Криклия, для защиты железнодорожного полотна и грузов от огня, а также для пополнения водой автоцистерн на место происшествия был отправлен пожарный поезд со 120 тоннами воды.

"К работе были привлечены личный состав поезда и члены добровольной пожарной дружины стрелковой команды Коростень. Пожарные провели работу по недопущению распространения огня на железнодорожные пути и заправили более десяти автоцистерн для тушения лесных пожаров", - добавил он.

Напомним, пожары охватили почти 3 тыс. га в двух лесничествах в Житомирской области, на утро 18 апреля открытых очагов огня нет, пожар тушат и с самолетов - за минувшие сутки сбросили 48 тонн воды.

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