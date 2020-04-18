До ліквідації пожежі на Житомирщині підключили "Укрзалізницю"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. “Укрзалізниця” долучилася до ліквідації пожежі на Житомирщині з метою захисту залізничного полотна та вантажів від вогню. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
“Працівники пожежної охорони Укрзалізниці долучились до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині”, — зазначає він.
За словами Криклія, для захисту залізничного полотна та вантажів від вогню, а також для поповнення водою автоцистерн на місце події був відправлений пожежний поїзд зі 120 тонами води.
“До роботи були залучені особовий склад поїзда та члени добровільної пожежної дружини стрілецької команди Коростень. Вогнеборці провели роботу із недопущення поширення вогню на залізничні колії та заправили більше десяти автоцистерн для гасіння лісових пожеж”, — додав він.
Нагадаємо, пожежі охопили майже 3 тис. га у двох лісництвах на Житомирщині, на ранок 18 квітня відкритих осередків вогню немає, пожежу гасять і з літаків — за минулу добу скинули 48 тонн води.