В больницу Мечникова доставили мужчину, который подорвал себя гранатой
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Днепропетровскую областную клиническую больницу им.Мечникова доставили мужчину, который подорвал себя гранатой. Об этом в Facebook сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко, передает УНН-Центр.
"Александр, 37 лет, гражданский. Подорвал себя гранатой. Голова в осколках. Разбитые глаза, оторванная рука. Пневмоторакс. Кома 1. На искусственной вентиляции легких. Таких, как он, стало гораздо больше. Справиться с собой может не каждый. В Мечникова таких спасают", - говорится в сообщении С.Рыженко.
Также С.Рыженко отметил работу реаниматологов, которые спасают таких людей.
Напомним, девять детей из разных линий АТО поступили на обследование в днепровских медиков 3 апреля. Двое - в хирургическое отделение, семеро - в соматическое. Дети проходят обследования, после чего им назначат курс лечения.