В больницу Мечникова доставили мужчину, который подорвал себя гранатой

"Александр, 37 лет, гражданский. Подорвал себя гранатой. Голова в осколках. Разбитые глаза, оторванная рука. Пневмоторакс. Кома 1. На искусственной вентиляции легких. Таких, как он, стало гораздо больше. Справиться с собой может не каждый. В Мечникова таких спасают", - говорится в сообщении С.Рыженко.

Также С.Рыженко отметил работу реаниматологов, которые спасают таких людей.

Напомним, девять детей из разных линий АТО поступили на обследование в днепровских медиков 3 апреля. Двое - в хирургическое отделение, семеро - в соматическое. Дети проходят обследования, после чего им назначат курс лечения.