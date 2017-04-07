До лікарні ім.Мечникова доправили чоловіка, який підірвав себе гранатою

“Олександр, 37 років, цивільний. Підірвав себе гранатою. Голова в осколках. Розбиті очі, відірвана рука. Пневмоторакс. Кома 1. На штучній вентиляції легень. Таких, як він, стало набагато більше. Впоратися із собою може не кожен. У Мечникова таких рятують”, — йдеться у дописі С.Риженка.

Також С.Риженко відзначив роботу реаніматологів, які рятують таких людей.

Нагадаємо, дев’ять дітей з різних ліній АТО поступили на обстеження до дніпровських медиків 3 квітня. Двоє — до хірургічного відділення, семеро — до соматичного. Діти проходять обстеженя, після чого їм назначать курс лікування.