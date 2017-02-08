В ряды боевиков "ДНР" активно набирают осужденных в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В "ДНР" активно набирают боевиков, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на оккупированной территории, в одной из последних партий "кандидатов на службу" прибыло 28 осужденных из Горловки. Об этом на своей странице в Facebоok сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"Кроме того, в "ДНР" активно набирают в ряды боевиков осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на оккупированной территории. Так, в одной из последних партий "кандидатов на службу", которые прибыли в Донецк, было 28 осужденных из Горловки", - написал он.
Как сообщал УНН, российское командование обещает выплачивать боевикам 9 тыс. рублей премии за несение службы на передовых позициях на востоке Украины.