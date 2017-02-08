До лав бойовиків "ДНР" активно набирають засуджених у ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У “ДНР” активно набирають бойовиків, які відбувають покарання у виправних установах на окупованій території, в одній з останніх партій “кандидатів на службу” прибуло 28 засуджених з Горлівки. Про це на своїй сторінці у Facebоok повідомляє координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Крім того, в "ДНР“ активно набирають до лав бойовиків засуджених, які відбувають покарання у виправних установах на окупованій території. Так, в одній з останніх партій "кандидатів на службу“, які прибули в Донецьк, знаходилося 28 засуджених з Горлівки”, — написав він.
Як повідомляв УНН, російське командування обіцяє виплачувати бойовикам 9 тис. рублів премії за несення служби на передових позиціях на сході України.