До конца года Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

  •  68315 просмотра
Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

  •  103361 просмотра
Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

  •  75152 просмотра
В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

  •  102614 просмотра
"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

  •  31482 просмотра
публикации
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  159503 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  175004 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  169183 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  170651 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  173680 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на 5 сезон

  •  12126 просмотра
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  137291 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  105766 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  112563 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  112568 просмотра
Актуальное
До конца года Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000

До конца года Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 19:50  •  12141 просмотра

Read in English

Германия поставляет Украине 12 новых САУ Panzerhaubitze 2000 стоимостью 150 млн евро. Зеленский на встрече в Рамштайн призвал союзников предоставить больше оружия дальнего радиуса действия для защиты от российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Германию обратился к союзникам с просьбой о дополнительном вооружении, и федеральное правительство Германии ответило на этот запрос. Германия передаст Украине еще двенадцать самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 общей стоимостью 150 миллионов евро для обороны против российских захватчиков. Об этом пишет издание Stern.de, передает УНН

Детали

Шесть из этих современных артиллерийских орудий, которые имеют дальность стрельбы от 30 до 56 километров, будут доставлены уже в этом году, а остальные шесть - в следующем году, объявил министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) на авиабазе США Рамштайн в Рейнланд-Пфальце.

Вооружение большей дальности для Украины

На базе Рамштайн союзники Украины сейчас обсуждают дальнейшую поддержку страны, которая с февраля 2022 года защищается от российской агрессии. Впервые на такой встрече неожиданно принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

«Нам нужно больше оружия, чтобы выгнать российские войска с нашей территории, особенно из Донецкой области», - сказал Зеленский во время открытия заседания.

Он особо отметил потребность в вооружении большей дальности.

«Нам нужны эти средства (...) не только для освобождения оккупированных территорий Украины, но и для российских территорий, чтобы мотивировать Россию искать мира», - заявил Зеленский.

Германия является вторым по величине поставщиком вооружений для Украины после США. Федеральное правительство Германии предусмотрело более семи миллиардов евро на поддержку Украины в этом году, и четыре миллиарда евро - в следующем году. После этого помощь должна быть перестроена: она будет финансироваться за счет кредита на сумму около 50 миллиардов долларов США (примерно 45 миллиардов евро), который будет оплачен из процентных доходов от замороженных российских государственных активов. Как это будет технически реализовано, пока не решено.

Німеччина передасть Україні 12 сучасних самохідних гаубиць - Пісторіус6 сентября 2024, 10:48 • 108350 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Эксклюзив
Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро
  •  50409 просмотра

Международный аудит НАБУ: эксперт сомневается в реальных изменениях и улучшении работы бюро

Эксклюзив
Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева
  •  99571 просмотра

Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева

Эксклюзив
От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф
  •  101544 просмотра

От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф

Эксклюзив
Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства
  •  99364 просмотра

Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь
  •  60980 просмотра

Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь

Эксклюзив
НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп
  •  62984 просмотра

НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог
  •  47715 просмотра

Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог

Эксклюзив
Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября
  •  62682 просмотра

Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена
14 сентября 2024, 11:22  •  116743 просмотра

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%
13 сентября 2024, 18:56  •  124800 просмотра

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%

Популярные

"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

"россия в военном плане непобедима": президент Казахстана поддержал мирный план Китая и Бразилии

  •  31482 просмотра
В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

  •  102614 просмотра
Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

  •  75152 просмотра
Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

  •  103361 просмотра
На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

  •  68315 просмотра

Публикации

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  159503 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  175004 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  169183 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  170651 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  173680 просмотра

Война

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

  •  2000 просмотра
Россия атаковала 11 общин Сумщины за сутки

Россия атаковала 11 общин Сумщины за сутки

  •  1710 просмотра
Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

  •  3086 просмотра
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв

  •  5500 просмотра
Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

  •  7791 просмотра

политика

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

  •  2000 просмотра
Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

  •  3086 просмотра
Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

  •  7791 просмотра
До конца года Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000

До конца года Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000

  •  12634 просмотра
В Крыму похоронили более 1300 российских военных, погибших в Украине

В Крыму похоронили более 1300 российских военных, погибших в Украине

  •  17532 просмотра

Война

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

  •  2000 просмотра
Россия атаковала 11 общин Сумщины за сутки

Россия атаковала 11 общин Сумщины за сутки

  •  1710 просмотра
Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

  •  3086 просмотра
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв

  •  5500 просмотра
Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

  •  7791 просмотра

политика

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

Генштаб: ВСУ отбили 153 атаки оккупантов за сутки, бои продолжаются на всех направлениях

  •  2000 просмотра
Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

Кремль использует конфликты Зеленского для раскола Украины - «Схемы»

  •  3086 просмотра
Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

  •  7791 просмотра
До конца года Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000

До конца года Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000

  •  12634 просмотра
В Крыму похоронили более 1300 российских военных, погибших в Украине

В Крыму похоронили более 1300 российских военных, погибших в Украине

  •  17532 просмотра

Новости Бизнеса

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

19 лет вместе в самые важные моменты: сеть клиник "Оксфорд Медикал" дарит скидку 20% по случаю своего Дня рождения

  •  16048 просмотра
Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  88970 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  111122 просмотра

Экономика

16 перевозчиков отключили от системы "Шлях": названа причина

16 перевозчиков отключили от системы "Шлях": названа причина

  •  20044 просмотра
Цены на кофе достигли 13-летнего максимума

Цены на кофе достигли 13-летнего максимума

  •  24277 просмотра
Более 2,9 млн грн начислено украинцам по программе "Национальный кэшбек"

Более 2,9 млн грн начислено украинцам по программе "Национальный кэшбек"

  •  22760 просмотра
На этой неделе в Украине для бизнеса запускают систему "еДозвил": какой будет первая услуга

На этой неделе в Украине для бизнеса запускают систему "еДозвил": какой будет первая услуга

  •  23688 просмотра
На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

  •  68315 просмотра

Киев

Пожар в Вышгородском районе может ухудшить качество воздуха в Киеве

Пожар в Вышгородском районе может ухудшить качество воздуха в Киеве

  •  6506 просмотра
В Киеве приспускают главный флаг из-за сильного ветра

В Киеве приспускают главный флаг из-за сильного ветра

  •  17925 просмотра
В Киеве объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В Киеве объявлено штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

  •  17982 просмотра
Качество воды в местах водозаборов Киевской области в пределах нормы - Минприроды

Качество воды в местах водозаборов Киевской области в пределах нормы - Минприроды

  •  20456 просмотра
"Киевводоканал" готовится к усиленной водоочистке - Минприроды

"Киевводоканал" готовится к усиленной водоочистке - Минприроды

  •  26070 просмотра