До конца года Украина получит первую часть обещанных Германией САУ Panzerhaubitze 2000

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Германию обратился к союзникам с просьбой о дополнительном вооружении, и федеральное правительство Германии ответило на этот запрос. Германия передаст Украине еще двенадцать самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 общей стоимостью 150 миллионов евро для обороны против российских захватчиков. Об этом пишет издание Stern.de, передает УНН.

Детали

Шесть из этих современных артиллерийских орудий, которые имеют дальность стрельбы от 30 до 56 километров, будут доставлены уже в этом году, а остальные шесть - в следующем году, объявил министр обороны Германии Борис Писториус (СДПГ) на авиабазе США Рамштайн в Рейнланд-Пфальце.

Вооружение большей дальности для Украины

На базе Рамштайн союзники Украины сейчас обсуждают дальнейшую поддержку страны, которая с февраля 2022 года защищается от российской агрессии. Впервые на такой встрече неожиданно принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

«Нам нужно больше оружия, чтобы выгнать российские войска с нашей территории, особенно из Донецкой области», - сказал Зеленский во время открытия заседания.

Он особо отметил потребность в вооружении большей дальности.

«Нам нужны эти средства (...) не только для освобождения оккупированных территорий Украины, но и для российских территорий, чтобы мотивировать Россию искать мира», - заявил Зеленский.

Германия является вторым по величине поставщиком вооружений для Украины после США. Федеральное правительство Германии предусмотрело более семи миллиардов евро на поддержку Украины в этом году, и четыре миллиарда евро - в следующем году. После этого помощь должна быть перестроена: она будет финансироваться за счет кредита на сумму около 50 миллиардов долларов США (примерно 45 миллиардов евро), который будет оплачен из процентных доходов от замороженных российских государственных активов. Как это будет технически реализовано, пока не решено.

Німеччина передасть Україні 12 сучасних самохідних гаубиць - Пісторіус