До кінця року Україна отримає першу частину обіцяних Німеччиною САУ Panzerhaubitze 2000

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Німеччини звернувся до союзників з проханням про додаткове озброєння, і федеральний уряд Німеччини відповів на цей запит. Німеччина передасть Україні ще дванадцять самохідних артилерійських установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 загальною вартістю 150 мільйонів євро для оборони проти російських загарбників. Про це пише видання Stern.de, передає УНН.

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Шість з цих сучасних артилерійських гармат, які мають дальність стрільби від 30 до 56 кілометрів, будуть доставлені вже цього року, а решта шість — наступного року, оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (СДПН) на авіабазі США Рамштайн у Рейнланд-Пфальці.

Озброєння більшої дальності для України

На базі Рамштайн союзники України наразі обговорюють подальшу підтримку країни, яка з лютого 2022 року захищається від російської агресії. Вперше на такій зустрічі несподівано взяв участь президент України Володимир Зеленський.

"Нам потрібно більше зброї, щоб вигнати російські війська з нашої території, особливо з Донецької області", — сказав Зеленський під час відкриття засідання.

Він особливо наголосив на потребі в озброєнні більшої дальності.

"Нам потрібні ці засоби (...) не лише для звільнення окупованих територій України, але й для російських територій, щоб мотивувати Росію шукати миру", — заявив Зеленський.

Німеччина є другим за величиною постачальником озброєнь для України після США. Федеральний уряд Німеччини передбачив більше семи мільярдів євро на підтримку України в цьому році, і чотири мільярди євро — в наступному році. Після цього допомога має бути перебудована: вона фінансуватиметься за рахунок кредиту на суму близько 50 мільярдів доларів США (приблизно 45 мільярдів євро), який буде сплачений із процентних доходів від заморожених російських державних активів. Як це буде технічно реалізовано, поки що не вирішено.

Німеччина передасть Україні 12 сучасних самохідних гаубиць - Пісторіус