В Киев приехал заместитель госсекретаря США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Встреча министра иностранных дел Украины Павел Климкин с заместителем госсекретаря США, бывшим заместителем посла США в Украине Джорджем Кентом прошла в Киеве в понедельник. Об этом в Twitter информирует посольство США в Киеве, передает УНН.
"Через неделю после нападения России на украинские суда в Черном море, заместитель госсекретаря Кент пообщался в Киеве с министром Павлом Климкиным относительно укрепления безопасности Украины, подчеркнув поддержку Соединенными Штатами Украины в это сложное время", - говорится в сообщении.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.
(2/2) Через неделю после нападения России на украинские суда в Черном море, заместитель госсекретаря Кент пообщался в Киеве с Министром @PavloKlimkin по укреплению безопасности Украины, подчеркнув поддержку Соединенными Штатами Украине в это сложное время. pic.twitter.com/jhUE5ukyoy- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 3 декабря 2018