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До Києва приїхав заступник держсекретаря США

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна із заступником держсекретаря США, колишнім заступником посла США в Україні Джорджом Кентом пройшла у Києві в понеділок. Про це у Twitter інформує посольство США у Києві, передає УНН.

"Через тиждень після нападу Росії на українські судна у Чорному морі, заступник держсекретаря Кент поспілкувався в Києві з міністром Павлом Клімкіним щодо зміцнення безпеки України, підкресливши підтримку Сполученими Штатами України в цей складний час", - йдеться у повідомленні.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

(2/2) Через тиждень після нападу Росії на українські судна у Чорному морі, заступник держсекретаря Кент поспілкувався в Києві з Міністром @PavloKlimkin щодо зміцнення безпеки України, підкресливши підтримку Сполученими Штатами України в цей складний час. pic.twitter.com/jhUE5ukyoy

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 3 грудня 2018 р.

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