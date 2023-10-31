До конца недели будут новости о вступлении Украины в ЕС – Кулеба

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 15979 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 29006 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 112250 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 40690 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 99649 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 156661 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 151072 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153636 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159542 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167960 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.2м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 53420 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 50916 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 54032 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 48866 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 55518 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 16001 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 57614 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 112291 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 234342 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 287265 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 10090 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 43254 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 42447 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 55928 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 77178 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

До конца недели будут новости о вступлении Украины в ЕС – Кулеба

Киев • УНН

 • 122805 просмотра

Киев. 31 октября. УНН. До конца этой недели ожидают хорошие новости относительно вступления Украины в Европейский союз. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает УНН.

До конца недели будут новости о вступлении Украины в ЕС – Кулеба

Цитата

"Результаты и детали я разглашать не буду. Но я думаю, что с конца этой недели вы увидите события и новости, которые будут иметь положительный эффект. Украинская власть работала над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны. Президент контролировал это", – сказал глава МИД Украины.

Детали

Кулеба напомнил, что уже анонсировал до конца этого года старт переговоров для Украины относительно членства страны в ЕС, "если не будет никаких форс-мажоров".

"Сейчас мы уверенно движемся к этой цели, но детали я не буду раскрывать. Это будет очередной исторический момент. Работа продолжается на всех уровнях", – сказал министр.

Напомним

Bloomberg сообщал, что Еврокомиссия готовится в октябре предоставить рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

ЧИТАЙТЕ также: вступление Украины в ЕС: правительство выполнило все рекомендаций Еврокомиссии и ждет начала переговоров

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18