До кінця тижня будуть новини про вступ України до ЄС – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. До кінця цього тижня очікують гарні новини щодо вступу України до Європейського союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону Єдині Новини, передає УНН.
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"Результати й деталі я розголошувати не буду. Але я думаю, що з кінця цього тижня ви побачите події і новини, які матимуть позитивний ефект. Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку. Президент контролював це", – сказав глава МЗС України.
Деталі
Кулеба нагадав, що вже анонсував до кінця цього року старт переговорів для України щодо членства країни в ЄС, "якщо не буде жодних форс-мажорів".
"Наразі ми впевнено рухаємося до цієї мети, але деталі я не розкриватиму. Це буде черговий історичний момент. Робота триває на всіх рівнях", – сказав міністр.
Нагадаємо
Bloomberg повідомляв, що Єврокомісія готується у жовтні надати рекомендацію почати переговори про вступ України до ЄС.
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