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До конца года "Укрпочта" планирует выпустить 11 почтовых марок

Киев • УНН

 • 35735 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. К концу 2019 года акционерное общество "Укрпочта" планирует ввести в обращение 11 почтовых марок. Об этом корреспонденту УНН сообщили в АО "Укрпочта" в ответ на запрос.

До конца года "Укрпочта" планирует выпустить 11 почтовых марок

"До конца 2019 года Укрпочта планирует ввести в оборот такие почтовые марки: почтовая марка "145 лет со времени основания Всемирного почтового союза", почтовая марка "Захар Беркут", марковый лист с 8 марок "Красная книга Украины. Пресноводные рыбы", марковый лист "Веселых праздников", - сообщили в Укрпочте.

Кроме того, до конца года планируется выпустить:

  • почтовую марку серии "Красота и величие Украины", Киевская обл. Архангел Михаил (мозаика);
  • почтовый блок из 4-х марок серии "Красота и величие Украины", Львовская обл.;
  • почтовую марку серии "Красота и величие Украины", Львовская обл.;
  • почтовые марки серии "Национальная военная техника";
  • почтовые марки "Грунты Украины: чернозем и бурозем";
  • почтовый блок из 3-х марок "Славные роды Украины. Галаганы";
  • почтовая марка "Шестидесятники".

Напомним, за прошлый год "Укрпочта" выпустила 14 марок, посвященных памятным датам и историческим фигурам.

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