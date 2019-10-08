До конца года "Укрпочта" планирует выпустить 11 почтовых марок
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. К концу 2019 года акционерное общество "Укрпочта" планирует ввести в обращение 11 почтовых марок. Об этом корреспонденту УНН сообщили в АО "Укрпочта" в ответ на запрос.
"До конца 2019 года Укрпочта планирует ввести в оборот такие почтовые марки: почтовая марка "145 лет со времени основания Всемирного почтового союза", почтовая марка "Захар Беркут", марковый лист с 8 марок "Красная книга Украины. Пресноводные рыбы", марковый лист "Веселых праздников", - сообщили в Укрпочте.
Кроме того, до конца года планируется выпустить:
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- почтовую марку серии "Красота и величие Украины", Киевская обл. Архангел Михаил (мозаика);
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- почтовый блок из 4-х марок серии "Красота и величие Украины", Львовская обл.;
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- почтовую марку серии "Красота и величие Украины", Львовская обл.;
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- почтовые марки серии "Национальная военная техника";
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- почтовые марки "Грунты Украины: чернозем и бурозем";
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- почтовый блок из 3-х марок "Славные роды Украины. Галаганы";
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- почтовая марка "Шестидесятники".
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Напомним, за прошлый год "Укрпочта" выпустила 14 марок, посвященных памятным датам и историческим фигурам.