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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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До кінця року "Укрпошта" планує випустити 11 поштових марок

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. До кінця 2019 року акціонерне товариство "Укрпошта" планує ввести в обіг 11 поштових марок. Про це кореспонденту УНН повідомили в АТ "Укрпошта" у відповідь на запит.

До кінця року "Укрпошта" планує випустити 11 поштових марок

“До кінця 2019 року Укрпошта планує ввести в обіг такі поштові марки: поштова марка “145 років від часу заснування Всесвітнього поштового союзу”, поштова марка “Захар Беркут”, марковий аркуш з 8 марок “Червона книга України. Прісноводні риби”, марковий аркуш “Веселих свят”, — повідомили в Укрпошті.

Окрім того, до кінця року планують випустити:

  • поштову марку серії “Краса і велич України”, Київська обл. Архангел Михаїл (мозаїка);
  • поштовий блок з 4-х марок серії “Краса і велич України”, Львівська обл.;
  • поштову марку серії “Краса і велич України”, Львівська обл.;
  • поштові марки серії “Національна військова техніка”;
  • поштові марки “Ґрунти України: чорнозем та бурозем”;
  • поштовий блок з 3-х марок “Славетні роди України. Галагани”;
  • поштову марку “Шістдесятники”.

Нагадаємо, за минулий рік “Укрпошта” випустила 14 марок, присвячених пам’ятним датам та історичним постатям.

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