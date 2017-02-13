До конца года должен быть создан совместный украинско-молдавский контроль на границе - В.Гройсман

"Мы заинтересованы в том, чтобы до конца этого года открыть в пунктах пересечения государственной границы совместное оформление, общий контроль и, конечно, в том числе Кучурган-Первомайск, что является очень важным вопросом", - сказал В.Гройсман.

Он отметил, что сегодня дадут протокольное поручение по подготовке еще двух пунктов пропуска, где может быть организован совместный украинско-молдавский контроль.

Как сообщал УНН, по словам В.Гройсмана, сегодня наблюдается 10-15-процентный рост экспортно-импортных операций между Украиной и Молдовой.