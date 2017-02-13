До конца года должен быть создан совместный украинско-молдавский контроль на границе - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. До конца 2017 года должен быть создан совместный украинско-молдавский контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Об этом во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Мы заинтересованы в том, чтобы до конца этого года открыть в пунктах пересечения государственной границы совместное оформление, общий контроль и, конечно, в том числе Кучурган-Первомайск, что является очень важным вопросом", - сказал В.Гройсман.
Он отметил, что сегодня дадут протокольное поручение по подготовке еще двух пунктов пропуска, где может быть организован совместный украинско-молдавский контроль.
Как сообщал УНН, по словам В.Гройсмана, сегодня наблюдается 10-15-процентный рост экспортно-импортных операций между Украиной и Молдовой.