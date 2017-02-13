До кінця року має бути створений спільний україно-молдовський контроль на кордоні - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. До кінця 2017 року має бути створений спільний українсько-молдовський контроль у пунктах пропуску через державний кордон. Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Молдова Павелом Філіпом заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми зацікавлені в тому, щоб до кінця цього року відкрити в пунктах перетину державного кордону спільне оформлення, спільний контроль і, звичайно, в тому числі Кучурган-Первомайськ, що являється дуже важливим питанням”, — сказав В.Гройсман.
Він зазначив, що сьогодні має бути дане протокольне доручення щодо підготовки ще двох пунктів пропуску, де може бути організований спільний українсько-молдовський контроль.
Як повідомляв УНН, за словами В.Гройсмана, на сьогодні спостерігається 10-15-процентний ріст експортно-імпортних операцій між Україною та Молдовою.