До конца года газ на АЗС подорожает еще на 15% - эксперт

"Из-за повышения цен на бензин газ продолжит дорожать. До конца года подорожает еще на 15%. В результате водители начнут поднимать вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Скорее всего, подобные требования будут выдвигаться в начале следующего года", - написал А.Охрименко.

Также эксперт отметил, что газ на столичных автозаправочных станциях вырос в цене на 15 копеек в связи с тем, что подорожал бензин.

Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, автогаз опять начинает расти в цене.

Также напомним, по словам С.Сапегина, рост цен на сжиженный газ обусловлен ситуацией на внешних рынках.