До кінця року газ АЗС подорожчає ще на 15% — експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Найближчим часом газ на автозаправних станціях продовжить дорожчати, і до кінця року ціна на паливо збільшиться ще на 15%. Про це на своїй сторінці в Facebook написав економічний експерт Олександр Охріменко, передає УНН.
“Через підвищення цін на бензин газ продовжить дорожчати. До кінця року подорожчає ще на 15%. В результаті водії почнуть піднімати питання про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Найімовірніше, подібні вимоги висуватимуться на початку наступного року”, — написав О.Охріменко.
Також експерт зазначив, що газ на столичних автозаправних станціях зріс в ціні на 15 копійок у зв’язку з тим, що подорожчав бензин.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, автогаз знову починає зростати в ціні.
Також нагадаємо, за словами С.Сапегіна, зростання цін на скраплений газ зумовлений ситуацією на зовнішніх ринках.