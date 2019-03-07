До конца марта украинцев ожидают ежедневные валютные колебания - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Ныне в Украине в результате торгов на межбанковском валютном рынке и проведения президентских выборов происходят ежедневные валютные колебания. Они продлятся до завершения президентских выборов, рассказал экономический эксперт Андрей Новак в комментарии УНН.
"В Украине ежедневные колебания на валютном рынке в первую очередь происходят в связи с политическим фактором. Ведь мы стоим на пороге президентских выборов, поэтому с одной стороны власть пытается демонстрировать так называемую стабильность в том числе по курсу гривны, а оппозиционные силы наоборот стараются подорвать доверие к власти , согласно финансовой ситуации в стране и курса гривны", - сказал Новак.
По его словам, утверждать, что в настоящее время существует устойчивая тенденция к укреплению гривны, или девальвации нельзя, так как колебания разносторонние.
"Поэтому пока не закончится этот политический цикл, мы будем наблюдать разносторонние колебания валютного курса. В какой-то день на 10-30 копеек будет увеличение, в другой день наоборот уменьшение", - рассказал Новак.
Напомним, сегодня официальный курс доллара составляет 26,48 грн, а евро - 29,93 грн.