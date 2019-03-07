До кінця березня українців очікують щоденні валютні коливання - експерт

"В Україні щоденні коливання на валютному ринку в першу чергу відбуваються через політичний фактор. Адже ми стоїмо на порозі президентських виборів, тому з одного боку влада намагається демонструвати так звану стабільність в тому числі по курсу гривні, а опозиційні сили навпаки стараються підірвати довіру до влади, відповідно до фінансової ситуації в країні та курсу гривні", - сказав Новак.

За його словами, стверджувати, що наразі існує стійка тенденція до зміцнення гривні, або девальвації не можна, тому що коливання різнобічні.

"Тому поки не закінчиться цей політичний цикл, ми будемо спостерігати різнобічні коливання валютного курсу. В якийсь день на 10-30 копійок буде збільшення, в інший день навпаки зменшення", - розповів Новак.

Нагадаємо, сьогодні офіційний курс долара становить 26,48 грн, а євро - 29,93 грн.