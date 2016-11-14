В Харцызск из России поступили вагоны с боеприпасами к установкам "Град"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Харцызск из России поступило 6 вагонов боеприпасов, в том числе для установок "Град" .Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На станцию Харцызск доставили 6 вагонов с боеприпасами, в частности к установкам "Град". На станцию Иловайск прибыли 6 вагонов с запчастями к военной технике и провиантом, и 5 цистерн с горюче-смазочными материалами", - сказал А.Лысенко.
По его словам, также через Свердловск в направлении Краснодона проехало 2 танка. А через Матвеев Курган на оккупированную териториюприбуло 24 грузовика с боеприпасами.
Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в районе проведения антитеррористической операции несработанный заряд реактивной системы залпового огня "Смерч" российского производства.