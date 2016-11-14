До Харцизька з Росії надійшли вагони з боєприпасами до установок "Град"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. До Харцизька з Росії надійшло 6 вагонів боєприпасів, зокрема для установок "Граду".Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“На станцію Харцизьк доставили 6 вагонів з боєприпасами, зокрема до установок "Град“. На станцію Іловайськ прибули 6 вагонів з запчастинами до військової техніки та провіантом, і 5 цистерн з паливно-мастильними матеріалами”, — сказав А.Лисенко.
За його словами, також через Свердловськ у напрямку Краснодона проїхало 2 танки. А через Матвіїв Курган на окуповану територіюприбуло 24 вантажівки з боєприпасами.
Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України виявили у районі проведення антитерористичної операції неспрацьований заряд реактивної системи залпового вогню “Смерч” російського виробництва.