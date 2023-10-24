В Израиль прилетел президент Франции Макрон
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Израиль, где, как ожидается, он будет призывать к восстановлению израильско-палестинского мирного процесса, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Президент Франции Эммануэль Макрон становится последним мировым лидером, посетившим Израиль, где он встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.
Макрон, чей визит следует за визитами лидеров США, Германии, Великобритании и других стран, намерен встретиться также с французскими семьями, пострадавшими от терактов 7 октября.
По данным его офиса, ожидается, что он призовет к возобновлению мирного процесса между Израилем и палестинцами, созданию палестинского государства и "остановке колонизации" Западного берега.
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WATCH: Президент Франции Эммануэль Макрон приземляется в Израиле, где, как ожидается, призовет к возобновлению израильско-палестинского мирного процесса
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