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В Израиль прилетел президент Франции Макрон

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Израиль, где, как ожидается, он будет призывать к восстановлению израильско-палестинского мирного процесса, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

В Израиль прилетел президент Франции Макрон

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон становится последним мировым лидером, посетившим Израиль, где он встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Макрон, чей визит следует за визитами лидеров США, Германии, Великобритании и других стран, намерен встретиться также с французскими семьями, пострадавшими от терактов 7 октября.

По данным его офиса, ожидается, что он призовет к возобновлению мирного процесса между Израилем и палестинцами, созданию палестинского государства и "остановке колонизации" Западного берега.

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WATCH: Президент Франции Эммануэль Макрон приземляется в Израиле, где, как ожидается, призовет к возобновлению израильско-палестинского мирного процесса


Наш репортаж можно читать бесплатно: https://t.co/qKx7lIEj2A pic.twitter.com/lwsigCczuZ

— Bloomberg (@business) 24 октября 2023 года

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