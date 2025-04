До Ізраїлю прилетів президент Франції Макрон

Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон стає останнім світовим лідером, який відвідав Ізраїль, де він зустрінеться з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу.

Макрон, чий візит слідує за візитами лідерів США, Німеччини, Великої Британії та інших країн, має намір зустрітися також із французькими сім'ями, які постраждали від терактів 7 жовтня.

За даними його офісу, очікується, що він закличе до відновлення мирного процесу між Ізраїлем та палестинцями, створення палестинської держави та "зупинення колонізації" Західного берега.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ХАМАС вбив тринадцять французів під час нападу на Ізраїль - Макрон

WATCH: French President Emmanuel Macron lands in Israel, where he is expected to call for the resumption of the Israeli-Palestinian peace process



Our coverage is free to read: https://t.co/qKx7lIEj2A pic.twitter.com/lwsigCczuZ

— Bloomberg (@business) October 24, 2023