В Днепр эвакуировали двух военных из Мариуполя

Как отметила Татьяна Губа, один из них травмирован, другой - больной, состояние средней тяжести.

Кроме того, 20-го января было также доставлено военных в Днепр по трем схемам эвакуации: два борта (по одному травмированному) и два рейса железнодорожным транспортом (по несколько больных и травмированных).

Как сообщал УНН, из-за ДТП в Мариуполе погиб военный, второй военнослужащий в тяжелом состоянии.