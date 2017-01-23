В Днепр эвакуировали двух военных из Мариуполя
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 22 января. УНН. В Днепр сегодня военным вертолетом из Мариуполя эвакуированы двух военнослужащих. Об этом на своей странице в соцсети "Facebook" написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, информирует УНН-Центр.
Как отметила Татьяна Губа, один из них травмирован, другой - больной, состояние средней тяжести.
Кроме того, 20-го января было также доставлено военных в Днепр по трем схемам эвакуации: два борта (по одному травмированному) и два рейса железнодорожным транспортом (по несколько больных и травмированных).
Как сообщал УНН, из-за ДТП в Мариуполе погиб военный, второй военнослужащий в тяжелом состоянии.