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До Дніпра евакуювали двох військових із Маріуполя

До Дніпра евакуювали двох військових із Маріуполя

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 22 січня. УНН. До Дніпра сьогодні військовим вертольотом із Маріуполя евакуйовано двох військовослужбовців. Про це на своїй сторінці в соцмережі “Facebook” написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує УНН-Центр.

Як зазначила Тетяна Губа, один із них травмований, інший — хворий, стан середньої важкості.

Крім того, 20-го січня було також доправлено військових до Дніпра за трьома схемами евакуації: два борти (по одному травмованому) і два рейси залізничним транспортом (по декілька хворих і травмованих).

Як повідомляв УНН, через ДТП в Маріуполі загинув військовий, другий військовослужбовець у важкому стані.

Українські Національні Новини

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