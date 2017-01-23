До Дніпра евакуювали двох військових із Маріуполя
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 22 січня. УНН. До Дніпра сьогодні військовим вертольотом із Маріуполя евакуйовано двох військовослужбовців. Про це на своїй сторінці в соцмережі “Facebook” написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує УНН-Центр.
Як зазначила Тетяна Губа, один із них травмований, інший — хворий, стан середньої важкості.
Крім того, 20-го січня було також доправлено військових до Дніпра за трьома схемами евакуації: два борти (по одному травмованому) і два рейси залізничним транспортом (по декілька хворих і травмованих).
Як повідомляв УНН, через ДТП в Маріуполі загинув військовий, другий військовослужбовець у важкому стані.