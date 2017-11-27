К чему готовиться аграриям в 2018 году – интервью с заместителем главы аграрного Комитета ВР А.Бакуменко

Чего ждать аграриям в 2018 году?

— В сравнении с прошлым годом аграрный бюджет увеличен. В первом чтении он уже принят, ко второму чтению его сейчас готовит Кабинет Министров Украины с учетом правок нашего аграрного Комитета. Что в этом бюджете нового?

Впервые 1 млрд грн государственной поддержки получит фермерство. С позиции Комитета мы уверены в необходимости конкурентной среды через фермерские кооперативы по выращиванию ягод, виноградников, овощей, производства молочной продукции, сыров и так далее. Это те модули, где фермеры могут объединиться в кооперацию и быть конкурентными на рынке.

В этом плане особенно интересна ниша органической продукции. Это тот потенциал, который можно развить и выйти с ним на рынки Европейского Союза, Арабских стран, Азии и Африки.

Дотироваться будут также семейные фермы, чтоб они зашли в товарное производство, получили статус юридических лиц и имели доступ ко всем существующим государственным программам развития.

Было много дискуссий о дотациях для внутренне ориентированных производителей, то есть тех, кто в первую очередь кормит нашего потребителя, а не пускает продукцию на экспорт — как будут обстоять дела у них?

Бюджетная дотация или квазиаккумуляция НДС в этом году сокращена в два раза. Если в прошлом году мы закладывали 4 млрд грн, то в этом году ее, к сожалению, сократили до 2 млрд грн. Наш Комитет настаивает, что все-таки надо добавить и оставить эту цифру на уровне 4 млрд грн. Но в первом чтении изменения не были внесены и остались эти 2 млрд грн. На самом деле это очень мало, потому что по расчетам, необходимо около 6 млрд грн.

Кроме того, необходимо изменить порядок распределения бюджетной дотации Кабинета Министров Украины, которым регулируется ее выплата. В 2017 году был допущен определенный просчет. Те предприятия, которые имели в своем составе большую часть зернового хозяйства и молочное стадо, в первом полугодии не смогли получить эту компенсацию. Причина в том, что порядок был сформирован таким образом: заплатил и получил по формуле возврат. Но поскольку, в первой половине года, налоговой кредит формировался на этих предприятиях от операций по зерну, то к сожалению, у таких предприятий не было возмещения денег по дотации. Поэтому, небходимо изменить существующий порядок распределения бюджетной дотации, чтобы уже с 1 февраля предприятия начали получать все необходимые ресурсы.

В этом году по стране прокатилась масштабная вспышка африканской чумы свиней. Какие меры предприняты для возобновления поголовья скота и борьбы с этим явлением?

В бюджет заложено 2,3 млрд грн на компенсацию строительства новых животноводческих ферм и комплексов. Такие суммы заложены, прежде всего, с целью увеличения поголовья. Помимо убытков от АЧС, у нас сокращается поголовье и крупного рогатого скота. Поэтому отдельно 300 млн грн заложено на закупку нетелей и других племенных животных. Это очень важный момент.

Что касается борьбы с АЧС, то планируется финансирование Госпродпотребслужбы в сумме 600 млн грн на противоэпизоотические мероприятия. Это не только борьба с АЧС, но и с узелковым дерматитом, птичьим гриппом и так далее. Необходимо, чтобы служба имела ресурсы.

На какие льготы могут рассчитывать аграрии при покупке сельхозтехники?

В 2017 году была впервые введена программа частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественого производства. На эту программу выделено в текущем году 550 млн грн. Это очень важная программа, которая стимулирует отечественное сельхозмашиностроение. В следующем году планируется направить 945 млн грн. Очень важно, чтобы эти деньги были использованы, потому что именно сельхозпроизводитель получает 20%-ю компенсацию.

То есть, аграрий покупает технику отечественного производства с определенной локализацией и ему государство компенсирует 20% стоимости. Таким образом решается проблема поддержки отечественного машиностроения.В вопросах таких льгот еще есть много нюансов, которые необходимо привести в порядок, но все это уже прописано в наших рекомендациях от Комитета.

К сожалению, заложен очень низкий процент на компенсацию кредитов — всего 66 млн грн. Мы предложили бы эту цифру увеличить до 560 млн, потому что это удешевление прежде всего финансового ресурса, который необходим для сельхозпроизводителя. Мы считаем, что данная программа недофинансирована и ее необходимо увеличить.

Давайте вернемся к вопросу дотаций. Что означает на практике такое сокращение?

Продукция животноводов сегодня идет на внутренний рынок. А для того, чтобы производства могли стабилизировать свою деятельность, а потом нарастить производство мяса всех видов, молока, яиц и так далее — необходима поддержка государства.

Кроме нашего аграрного Комитета эту же позицию разделяют и ведущие профильные аграрные ассоциации. Мы обратимся в Кабмин с тем, чтобы уровень дотаций подняли, потому что 2 млрд грн совершено недостаточно на бюджетную поддержку так называемой квазиакамуляции НДС. Необходимо, чтоб ресурс составлял около 6 млрд грн. Хотя бы около 4 млрд. Почему? Потому что когда вы заплатили 100 грн, а получили возмещение на уровне 40 или 50 коп., то это неправильно.

По оценкам экспертов, сокращение дотаций приведет к росту цен на мясо и негативным настроениям в обществе. Не может ли это быть, скажем так, умышленной диверсией?

Сегодня рентабельность производства свинины — это 3-5%, птица на уровне 5%, яйца — на 6%. С такими показателями отраслям невозможно развиваться. Идет сокращение производства животноводческой продукции, массовое сокращение. А что это значит? Сокращение — это уход с рынка части производства и безработица людей.

Люди теряют работу и рабочие места, перестают платить налоги, выходят на рынок труда и государство должно им выделять пособия.

Вот колоссальная проблема сегодняшнего дня. А все из-за низкой рентабельности животноводства, чья продукция идет на внутренний рынок.

Как экономист, могу сказать только одно — сокращение обьемов производства приведет к росту цен. Почему? Потому что нужно выживать предприятию, которое потеряло государственную поддержку, и соотвественно, необходимо повышать цены.

Повышать цены сегодня при такой низкой покупательной способности населения практически невозможно, поэтому часть производств закрываются и получается удар со всех сторон для страны. Во-первых, она теряет поступления от производителей, с другой стороны, вынуждена тратить деньги на пособия по безработице.

То есть, та шумиха, которая поднята вокруг компаний “Авангард” и “МХП” и как следствие, сокращение дотаций, в конечном итоге скажется на простых людях?

В этой истории было больше пиара, при чем непрофессионального. Давайте посмотрим на “МХП” и “Авангард”. Первая компания трудоустроила 40 тыс. человек, вторая — порядка 45 тыс. человек. Это рабочие места. Большие предприятия, которые платят существенные налоги. И вдруг все это забывается и на поверхность выпячивается одна сторона медали. Но подождите! Мы же говорим о национальных производителях, которые кормят население.

Больше того, очень много врут в прессе. Я читаю новости с большим удивлением. Пишут о том, что уже цены в Украине выше, чем в Европе. Но кто такую глупость может сказать? Сопоставьте сегодня цены на мясо в Украине и ЕС. Разница в 20-40%, В Европе все дороже. Поэтому заменить импортом продукцию отечественного производства не получится. Мы получим дорогую продукцию и лишимся рабочих мест.

Вы же помните времена, когда знаменитые окорочка “Буша” были? Сегодня, слава Богу, Украина на 90% обеспечивает себя своими продуктами питания. Это вопрос национальной продовольственной безопасности. Что очень важно и это надо понимать.

Почему борьбу за дотации называют схваткой животноводов и растениеводов?

Что получилось на самом деле? Верховная Рада в 2016 году ввела компенсацию НДС при экспорте зерна, которой не было до этого 3 года. И получилось, что зерно подорожало на внутреннем рынке на 12-15%, а это основная составляющая комбикормов, соответственно произошло увеличение себестоимости продукции животноводства. В связи с тем, что отменили спецрежим налогообложения НДС для аграриев, который раньше функционировал с 1998 года, животноводы получили двойной удар. С одной стороны, не было компенсировано НДС, а с другой стороны — выросли цены на основную часть в структуре себестоимости комбикормов. В связи с этим необходимо было поддержать внутренний рынок, поддержать животноводов. Мы убеждены, что снижение объема дотации, неправильно.

Но почему-то Кабмин решил перераспределить деньги следующим образом — 2 млрд грн направлено на дотацию и 2,3 млрд грн выделено на новую программу — компенсацию строительства новых животноводческих ферм и комплексов. Поэтому я уверен, что 2 млрд грн на дотации действительно мало. Кроме того, так считают все национальные ассоциации и украинский аграрный бизнес.

Что касается, растениеводства, то я хочу отметить, что возмещение НДС при экспорте привело к росту цен. И если рассматривать спецрежим НДС, то 75% получавших такой вид государственной поддержки были предприятия, занимающиеся растениеводством. Эти же компании после отмены спецрежима НДС, получили денежный ресурс за счет компенсации НДС при экспорте. А вот животноводство пострадало, потому что лишилось и спецрежима НДС, и получило удар от повышения цен на основную часть затрат. Вот в чем собственно проблема. И поэтому мы считаем, что необходимо оставить на бюджетную дотацию суммы в объеме минимум 4 млрд. грн.

В чем разница между животноводством и растениеводством?

Животноводство — это продукт с высокой добавленной стоимостью. В животноводстве работает 75% занятого населения сельского хозяйства. В животноводстве перерабатывающая промышленность, которая обслуживает мясокомбинаты, заводы и тд. И это путь Украины.

Нам надо производить и продавать продукцию с добавленной стоимостью, а не торговать сырьем. Потому, что добавленная стоимость это налоги, новые рабочие места. И все эти предприятия являются бюджетообразующими в тех районах, где они находятся.

Много разговоров о том, что нужно увеличивать акцент на продукции с добавленной стоимостью, торговать ею на внутренних рынках, создавать рабочие места, платить налоги, но на самом деле это не происходит.

И получается, Украина является страной, в которой большая часть составляющей экспорта — сырье. Почему наша страна продает зерно? Почему мы не торгуем в таком колличестве мукой, комбикормами, макаронами и другими товарами, где есть добавленная стоимость. В чем проблема?

Когда поднимается вопрос о том, где в бюджете взять деньги, о занятости населения, которое массово выезжает за рубеж, то важно понимать, что следует увеличивать долю продукции с добавленной стоимостью, прежде всего в животноводстве и перерабатывающей промышленность, без этого не обойтись. Необходимо поддерживать те отрасли, которые обьективно нуждаютсся в поддержке, а у нас каждым годом эта поддержка снижается.

Я не говорю, что совсем не стоит торговать сырьем, это тоже надо. Но сейчас с продажи 1 млн тонн зерна, выручка составляет около 200 млн долл.США. А если бы мы продавали переработанную продукцию с высокой добавленной стоимостью (продукция животноводства, молоко, мука, прочее), то имели бы поступление налогов в бюджет, рабочие места и выручку более 1 млрд долл.США вместо 200 млн.

Вот вся разница между растениеводством и животноводством. Следует напомнить, что раньше, когда действовал спецрежим НДС, то деньги получал каждый участник рынка, не зависимо от того занимается он растениеводством или животноводством. При этом общая сума НДС по итогу года составляла приблизительно 25 — 28 млрд грн. На сегодняшний день, при экспорте только зерновой продукций сума возврата НДС уже составляет 40 млрд грн за текущий год, а по итогу года будут все 50 млрд грн, и получают эти деньги в основном отдельные компании, которые имеют серьёзный ресурс. Разве это политика поддержки производства продукции с высокой добавленной стоимостью?