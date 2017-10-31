К зданию Соломенского райсуда Киева стянули силовиков

Силовиков стянули в помещение Соломенского райсуда Киева на улице Вознесенский спуск 10-Б.

Напомним, сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра задержали в Киеве. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

Также, напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и еще двух фигурантов уголовного производства в отношении растраты более 14 млн грн МВД при закупке рюкзаков.

Как сообщал УНН, НАБУ подтвердило обыски по делу "рюкзаков Авакова".

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы НАБУ пришло с обысками к сыну Авакова, вероятно, в рамках расследования по рюкзакам, которые МВД закупило в конце 2014 в начале 2015 года.